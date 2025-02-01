Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 287: Zander-Radieschen Ceviche
6 Min.Ab 6
Radieschen sind natürlich wunderbar frisch aus der Erde gezupft oder in einfach in Scheiben am Brot. Aber die kleinen, saftigen Rettiche können viel mehr. Zum Beispiel dieser Ceviche aus Zander und Chili das gewisse Etwas zu verleihen.
