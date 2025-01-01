Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein wunderbarer Kochsalon

Schneller Hühner-Wok

just cookingStaffel 1Folge 29
Schneller Hühner-Wok

Mein wunderbarer Kochsalon

Folge 29: Schneller Hühner-Wok

4 Min.

Wer ständig mit einem Plan einkauft, ist entweder ein Streber oder ein Lügner. Ich gehöre zu keinem, denn so wie ich oft völlig unkoordiniert durch den Supermarkt renne, lässt sich nur der dritten Gruppierung zuordnen: chaotisch. Die Zutaten sind zwar sehr gut, aber völlig unzusammenhängend. Der gemeinsame Nenner heißt dann meistens Wok - mit ein paar simplen Tricks gelingt er absolut immer.

Mein wunderbarer Kochsalon
just cooking
Mein wunderbarer Kochsalon

Mein wunderbarer Kochsalon

