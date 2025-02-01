Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 291: Salzburger Nockerl
8 Min.Ab 6
Meine Freundin Christina Meinl kann wirklich viel, aber eines gehört definitiv nicht zu ihren Stärken: kochen. Ich fand es also sehr mutig, als sie ankündigte, im Kochsalon Salzburger Nockerl machen zu wollen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm