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Mein wunderbarer Kochsalon

Gebackene Ochsenherztomate mit Couscous

just cookingStaffel 1Folge 292vom 01.02.2025
Gebackene Ochsenherztomate mit Couscous

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Folge 292: Gebackene Ochsenherztomate mit Couscous

8 Min.Folge vom 01.02.2025Ab 6

In Amerika ist sie als "Beefsteak tomato" bekannt - in Peter Hendersons Samenkatalog von 1895 beschreibt er die Ochsenherztomate als "So fest und fleischig wie Beefsteak". Wir füllen sie heute mit Zitronen-Couscous und Sommergemüse. So frisch und fruchtig wie der Sommer.

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