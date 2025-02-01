Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 297: Quinoa Chocolate Cookies
4 Min.Ab 6
Gerösteter Quinoa, Kokoszucker, dunkle Schokolade, daraus Cookies zu machen? Besser jetzt als nie, sie haben auch gleich den Weg in mein neues Kochbuch "Happy" gefunden. Probiert sie, dann versteht ihr warum.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm