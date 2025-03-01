Kürbisrisotto mit Salbei und SpeckJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 307: Kürbisrisotto mit Salbei und Speck
7 Min.Ab 6
Risotto, schier endlos in seinen Variationen, immer köstlich. Diesmal habe ich es mir leicht gemacht und den Kenwood Cooking Chef das Rühren überlassen, ich habe in der Zwischenzeit Kürbis mit Gewürzöl, Salbei, Maroni und Prosciutto im Ofen geröstet.
