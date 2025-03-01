Gebackener Camembert mit Nüssen und HonigJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 309: Gebackener Camembert mit Nüssen und Honig
4 Min.Ab 6
Wenn ihr einmal nicht wisst, was ihr zu einem Glas Wein machen sollt: Gebackener Camembert mit Thymian-Honig und Walnüssen. Der Aufwand ist mehr als überschaubar, und das Ergebnis ein Traum.
Mein wunderbarer Kochsalon
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
6
Copyrights:© Digifilm