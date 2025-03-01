Rote Rüben Tartar mit Parvin RazaviJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 320: Rote Rüben Tartar mit Parvin Razavi
11 Min.Ab 6
Parvin Razavi ist die Gault&Millau "Newcomerin des Jahres" und das völlig zu Recht, wie man an diesem wunderbaren veganen Rezept sehen kann. Das Schönste daran: Es macht viel her und ist einfach nachzumachen.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm