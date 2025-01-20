Saibling mit Tom Kha Gai und Karfiol mit Andreas Senn und Christian GeislerJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 324: Saibling mit Tom Kha Gai und Karfiol mit Andreas Senn und Christian Geisler
7 Min.Ab 6
So einfach kann Haubenküche sein: Andreas Senn und Christian Geisler aus dem Restaurant "Senns" in Salzburg zeigen uns in dieser Folge einen butterweich gegarten Saibling mit Tom Kha Gai und kleinen gebratenen Karfiolröschen.
