Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 35: Aromatisierte Öle
7 Min.Ab 6
Mein Mann hat eine riesige Familie, die zu Weihnachten beschenkt werden möchte. Zumindest gehe ich davon aus, persönlich hat es mir noch niemand gesagt. Da Menschen, die vieles haben und wenig brauchen, schwer zu erfreuen sind, schenke ich gerne etwas Selbstgemachtes - und lande damit meistens einen Volltreffer. Diese Öle sind einfach gemacht, sind optisch echte Bringer und Allrounder in der Küche.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm