Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 36: Blanchierte Forelle mit Quitte, Apfel und Petersilie
10 Min.Ab 6
Als ich den Wiener Haubenkoch Walter Leidenfrost in den Kochsalon einlud, fragte er mich, was er kochen solle. ¿Keine Ahnung, einfach nachzukochen sollte es sein und etwas Heimisches wäre schön.¿ Er kam mit Forelle, Bier und Quitten. Volltreffer, nicht nur was mein Wunschkonzert betrifft, sondern vor allem die unkomplizierte Zubereitung und das köstliche Ergebnis waren eine erfreuliche Überraschung.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm