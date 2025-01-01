Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 37: Erdäpfelsalat
8 Min.Ab 6
Der Schnellkochtopf und ich hatten bisher ein distanziertes Verhältnis. Dieses Dampfen und Zischen, das ich aus Kindestagen als bedrohlich abgespeichert habe, hielt mich davon ab, die Vorzüge des Kochens mit Druck kennenzulernen. Als ich kürzlich zum ersten Mal das Experiment wagte, war das Ergebnis war überzeugend. Das ist mit Abstand der beste Erdäpfelsalat, den ich je produziert habe.
Mein wunderbarer Kochsalon
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Copyrights:© Digifilm