Mein wunderbarer Kochsalon

Topinambur mit Butterbrösel, Hollandaise, Herbsttrompeten und gebratenem Wildhasenherz

just cookingStaffel 1Folge 41
Folge 41: Topinambur mit Butterbrösel, Hollandaise, Herbsttrompeten und gebratenem Wildhasenherz

9 Min.Ab 6

Hasenherz und Wurzelknolle. Nicht gerade ein Alltagsprogramm, das ich mit Haubenkoch Peter Zinter durchlebe. Auf jeden Fall sehr spannend. Nicht nur, weil ich einen toten Hasen in meiner Küche liegen hatte, sondern auch, weil ich viel Technisches wieder aufgewärmt habe. Topinambur nicht schälen, Lektion Nummer eins. Und mein zweites Aha-Erlebnis: die Hollandaise mit brauner Butter rühren.

