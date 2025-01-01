Gebeizte Lachsforelle mit Zitronen-Joghurt-Sauce und AvocadoJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 42: Gebeizte Lachsforelle mit Zitronen-Joghurt-Sauce und Avocado
6 Min. Ab 6
Ich konnte mich noch nie so richtig für gebeizten Lachs erwärmen, außer bei einer Irland-Reise kürzlich, der war umwerfend und bekehrend. Ergo: Es geht ja doch. Dann probiere ich es eben selbst. Diese gebeizte Lachsforelle ist nicht nur optisch aufsehenerregend, sondern auch geschmacklich eine Granate. Und vor allem: keine Hexerei. Funktioniert übrigens auch mit Saibling und Forelle.
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Copyrights:© Digifilm