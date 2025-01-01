Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein wunderbarer Kochsalon

Fette Sau mit Schokolade-Marinade und glasiertem Bierradi

just cookingStaffel 1Folge 44
Fette Sau mit Schokolade-Marinade und glasiertem Bierradi

Fette Sau mit Schokolade-Marinade und glasiertem BierradiJetzt kostenlos streamen

Mein wunderbarer Kochsalon

Folge 44: Fette Sau mit Schokolade-Marinade und glasiertem Bierradi

10 Min.Ab 6

Als mir Adi Bittermann sagte, er würde im Kochsalon gerne eine Fette Sau mit Schokolade kochen, dachte ich, ich hätte mich verhört. Aber nachdem der Wirt und Koch aus Göttlesbrunn ein alter Hase im Geschäft ist, vertraute ich. Zum Glück, denn selten habe ich so eine saftige Sau mit so spannenden Aromenkombinationen bekommen. Klingt eigenartig, schmeckt sensationell.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mein wunderbarer Kochsalon
just cooking
Mein wunderbarer Kochsalon

Mein wunderbarer Kochsalon

Alle 1 Staffeln und Folgen