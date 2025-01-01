Last minute fruchtige WeihnachtskekseJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 47: Last minute fruchtige Weihnachtskekse
8 Min.Ab 6
Kekse backen habe ich immer gerne meiner Mutter überlassen. Erstens ist sie eine Meisterin ihres Fachs und nur schwer zu übertreffen. Zweitens reißt mir beim kleinteiligen Klecksen und Formen der Geduldsfaden schneller, als dass der erste Nikolo ausgestochen ist. Aber wenn man Kinder hat, kommt man am Keksebacken nicht vorbei. Für meine Kinder ist es viel mehr, als für Nasch-Nachschub zu sorgen.
