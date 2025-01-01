Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 48: Khao Soi Suppe
9 Min.Ab 6
Für alle, die sich heuer als Fastenopfer Fleischverzicht auferlegt haben, gibt es eine gute Nachricht. Sie heißt Khao Soi Suppe - eine intensiv-würzige Curry-Kokossuppe mit einer ordentlichen Ladung Gemüse, die mit Fleisch und frittierten Nudeln serviert wird. Was dem Münchner die Weißwurst, ist dem Thai die Khao Soi Suppe.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm