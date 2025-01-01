Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 49: Schokolade-Ingwer-Kuchen
8 Min.Ab 6
Ich habe mich jahrelang nicht übers Backen getraut, weil meine Mutter eine Großmeisterin dieser Disziplin ist und auch, weil mir das präzise Arbeiten nicht so liegt. In Wahrheit sorgt ein gutes Backrezept, das am Ende aufgeht, für höchste Zufriedenheit. Dieser Schokolade-Kuchen ist ein perfektes Einsteiger-Rezept, extrem simpel und dank der ungesüßten Ingwer-Obers-Fülle ziemlich überraschend im Geschmack.
