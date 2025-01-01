Gratinierter Lauch mit SchinkenJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 54: Gratinierter Lauch mit Schinken
6 Min.Ab 6
Manche Gemüsesorten befinden sich in einer Identitätskrise, zumindest in meiner Wahrnehmung. Lauch gehört zu dieser Gemüsegruppe, völlig zu Unrecht. Er ist hocharomatisch und preislich studententauglich. Wie überhaupt dieses Gericht - mit Schinken umwickelter Lauch, zur Vollendung überbacken. Ein rasches und unkompliziertes Alltagsgericht, das diesem Gemüse zum Imageupgrade verhilft.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm