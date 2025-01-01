Zum Inhalt springenBarrierefrei
just cookingStaffel 1Folge 58
5 Min.Ab 6

Kürzlich saß ich in einem Meeting und mein Telefon meldete sich mit dem vertrauten Bling. Ich konnte es mir nicht verkneifen und schielte auf das Display - Freund F sendete mir die Idee einer Pasta, für die man nur einen Topf braucht. Das heißt, es wandert alles, und damit meine ich auch die rohen Nudeln, gemeinsam in eine Pfanne, zehn Minuten später hat man eine sensationell cremige Pasta.

