Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 60: Topfenknödel
10 Min.Ab 6
Bei süßen Hauptspeisen habe ich als Kind immer die Krise bekommen. Meine Mutter ignorierte die schlagkräftigen Argumente und kochte freitags trotzdem meistens Paradebeispiele österreichischer Mehlspeisküche. Und weil man sich selbst immer wieder als Wiederholungstäter ungeliebter Gewohnheiten ertappt, tue ich es ihr gleich. Am liebsten mit flaumigen Topfenknödeln und einer fruchtigen Sauce.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm