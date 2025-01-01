Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein wunderbarer Kochsalon

Koch-Challenge mit Schülern der Gastronomie-Fachschule

just cookingStaffel 1Folge 61
Folge 61: Koch-Challenge mit Schülern der Gastronomie-Fachschule

10 Min.Ab 6

Ich nehme Herausforderungen eigentlich sehr gerne an. Erstens, um mich selbst auf die Probe zu stellen und zweitens, weil ich gerne gewinne. Mit dieser selbstbewussten Einstellung ging ich in die Challenge, zu der mich drei Schüler der GAFA (Gastronomiefachschule am Judenplatz) herausgefordert haben. Dann fand mein Mann die Idee so lustig, dass er sich ungefragt einbrachte und die Beschaffung des geheimen Warenkorbes übernahm. Das Unglaubliche daran ist, dass mein Mann zum ersten Mal in seinem Leben freiwillig einkaufen ging und die Auswahl der Zutaten - Reis, Joghurt, Rote Rüben? Ernsthaft?

