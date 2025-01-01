Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 63: Zitronen-Tartelettes
10 Min.Ab 6
Ich bin ja nicht die bekennende Zuckerliebhaberin, ungleich einer mir eher nahestehenden Person im engeren Familienkreis mit den Initialen KH kann man mir eine turmhohe Schwarzwälderkirschtorte vor die Nase setzen und ich bestelle mir stattdessen eine zweite Runde vom Käsewagen. Aber es gibt eine Ausnahme: Geht es um Zitronentarte, kenne ich keinen Genierer, benutze weibliche List und auch manchmal meine Ellbogen, um ein Maximum davon abzubekommen. Wie passend, dass ausgerechnet unsere Patissière des Jahres in den Kochsalon kam, um mir die besten Zitronentarteletts der Welt beizubringen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm