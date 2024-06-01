Gazpacho mit Mandeln & CarabinerosJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 64: Gazpacho mit Mandeln & Carabineros
7 Min.Folge vom 01.06.2024Ab 6
Ein Deutscher mit spanischen Wurzeln in Österreich - was kommt dabei heraus? Ein Ausnahmekoch namens Juan Amador. Vor einigen Jahren kam er der Liebe wegen nach Wien, kocht nun in seinem Restaurant im 19. Wiener Bezirk und heute bei mir im Kochsalon. Eine kalte Gurkensuppe mit gebratenen Carabineros. Ein einfaches Gericht, mit wenigen Handgriffen zu einem Highlight des Sommers gemacht. Gewusst wie.
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Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Digifilm & © Season 1: KMH Media Consulting GesmbH