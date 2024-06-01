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Mein wunderbarer Kochsalon

Gazpacho mit Mandeln & Carabineros

just cookingStaffel 1Folge 64vom 01.06.2024
Gazpacho mit Mandeln & Carabineros

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Folge 64: Gazpacho mit Mandeln & Carabineros

7 Min.Folge vom 01.06.2024Ab 6

Ein Deutscher mit spanischen Wurzeln in Österreich - was kommt dabei heraus? Ein Ausnahmekoch namens Juan Amador. Vor einigen Jahren kam er der Liebe wegen nach Wien, kocht nun in seinem Restaurant im 19. Wiener Bezirk und heute bei mir im Kochsalon. Eine kalte Gurkensuppe mit gebratenen Carabineros. Ein einfaches Gericht, mit wenigen Handgriffen zu einem Highlight des Sommers gemacht. Gewusst wie.

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