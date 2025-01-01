Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 65: Cheesecake im Thermomix
7 Min.Ab 6
Meine Tochter Lilly hat mich ungläubig angestarrt, als ich ihr erstmals einen Cheesecake in den Mund schieben wollte. ¿Käse im Kuchen? Niemals!¿Damals war sie vier, die Zeit hat für mich gearbeitet und mein Kind zu einer anspruchsvollen Allesesserin mit Gourmetambitionen gemacht. Dieser Cheesecake war ihre Idee - er vereint zwei ihrer Favoriten: selbst gemachter Vanillepudding und rote Früchte im Glas. Mehr braucht es fast nicht für diese supersimple Nachspeise.
Mein wunderbarer Kochsalon
