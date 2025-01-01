Erdäpfel-Krautfleckerl mit ZanderJetzt kostenlos streamen
Erdäpfel-Krautfleckerl mit Zander
Sie ist die Grand dame der österreichischen Haubenküche - Lisl Wagner-Bacher, über Jahrzehnte legendäre Wirtin des Landhaus Bacher in der Wachau. Ein schönes Beispiel für eine Laufbahn aus dem Bilderbuch, wenn man bedenkt, was sie aus der elterlichen Backhendlstube gemacht hat. Aber nicht nur dafür, sondern auch, wie man am Boden bleibt, selbst wenn die Karriere zu Höhenflügen ansetzt. Bodenständig ist auch Lisl Wagner-Bachers Gericht, das sie uns heute im Kochsalon zeigt: Zander mit knusprig frittierten Erdäpfelblattl¿n und Kraut.
