Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 67: Schwarzbeernocken
6 Min.Ab 6
Mancher Geschmack fährt im Hirn ein wie gute Musik, um für immer dort zu bleiben. Bei Haubenkoch Andreas Döllerer sind es Schwarzbeernocken mit den kleinen im Wald gesammelten Beeren in Kombination mit Mehl, Milch und Zucker, die es beim Sommerbesuch auf dem Bauernhof seiner Großeltern im Pinzgau gab. Die herbe Süße der Beeren, das Karamell von Milch und Zucker. Die Beeren färbten die Zähne blau und weil die Familie unter sich war, war das allen herzlich egal. Dennoch ein kleiner Tipp: frisch aufgeschnittene Zitrone hilft gegen das Blau.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm