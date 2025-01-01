Pulled Duck mit Cole Slaw auf frischem JosephbrotJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 68: Pulled Duck mit Cole Slaw auf frischem Josephbrot
10 Min.Ab 6
Der Kochsalon geht auf Tour - unsere erste Station: das Weinviertel. Die besten Köche und Winzer sind bei mir zu Gast und zeigen mir, wie die Region schmeckt. Eines vorab: Sie schmeckt großartig. Den ersten Beweis liefert dafür Andreas Buchinger vom Gasthaus Buchinger in Harmannsdorf (okay, okay, ist eigentlich schon Waldviertel, aber nur ganz knapp). Er kocht eine Pulled Duck, so weich, dass man sie blind erkennt, butterzart auf knusprigem Sauerteigbrot mit cremigem Krautsalat. Dazu besucht uns Hans Setzer und bringt einen kräftigen Roten Veltliner mit. Was für eine Premiere!
