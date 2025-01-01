Rehrücken mit SteinpilzrisottoJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 71: Rehrücken mit Steinpilzrisotto
12 Min.Ab 6
Rehrücken gehört für mich zur Königsdisziplin - in der Pfanne wie am Teller. In der Küche stellt sich die Herausforderung, dass man den richtigen Gargrad erwischt, dass er dann Stück für Stück auf der Zunge zergeht. Johannes Winkelhofer vom Weinviertler Landgasthaus Winkelhofer in Eggendorf am Walde zeigt uns, wie es geht. Und noch vieles mehr. Dazu gibt es einen Pinot Noir von Leo Uibel - a match made in heaven.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm