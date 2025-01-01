Knusprig gebratenes Saiblingsfilet mit Erdäpfel-Krenpüree und KürbiskernölJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 80: Knusprig gebratenes Saiblingsfilet mit Erdäpfel-Krenpüree und Kürbiskernöl
8 Min.Ab 6
Der Weg zum Fischgericht wird oft von Selbstzweifeln versperrt - ein wertvolles Produkt, wie bereite ich es richtig zu? Den Zweiflern wird der Wind aus den Segeln genommen, wenn sie Alfred Enne aus dem Brauhaus in Mariazell beim Kochen zuschauen. Saiblingsfilet mit einer knusprigen Kürbiskernkruste und einem sagenhaften Erdäpfel-Krenpüree mit einem Schuss Kernöl. Jetzt im Kochsalon.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm