Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 82: Kaiserschmarren mit Apfelkompott
8 Min.Ab 6
Es gibt Zeiten, da pfeife ich auf jede Vernunft, esse, wonach mir der Sinn steht und lasse den Gelüsten die Oberhand. Meistens ist die Bikinizeit noch in weiter Ferne und ich versuche, wenigstens kurz den Carpe-diem-Gedanken zu leben. Zusammengefasst: Ich esse hemmungslos Kaiserschmarren. In der Version von Franz Diewald stecken nur 2 Esslöffel Mehl. Ein Rezept seiner Großmutter.
Mein wunderbarer Kochsalon
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
