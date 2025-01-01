Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 85: Brot & Käse
9 Min.Ab 6
Selbst Brotbacken weckt die Urfrau in mir - die Familienversorgerin, die duftende Brotlaibe aus dem offenen Feuer holt. Aber bevor es ganz mit mir durchgeht: Zwei sehr angesagte junge Bäcker haben mich im Kochsalon besucht: Georg Öfferl und sein Cousin Lukas Uhl und zeigten mir das Um und Auf des Sauerteigbrotes. Nicht gerade unkompliziert, aber hochinteressant.
