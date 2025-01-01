Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 89: Cordon Bleu a la Toni M.
8 Min.Ab 6
Der Zusatz „à la cordon bleu“ findet sich in älteren französischen Kochbüchern und bedeutet „nach Art der hohen Kochkunst“. Toni Mörwald zeigt uns, was es mit der hohen Kochkunst auf sich hat und wie man ein Cordon bleu nach allem Möglichkeiten der Superlative zubereitet. Hüftschwung inklusive.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm