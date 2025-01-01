Kaspressknödel in der BrennsuppeJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 97: Kaspressknödel in der Brennsuppe
8 Min.Ab 6
Für den Tiroler ist der Kaspressknödel das, was die Kasnudel für den Kärntner darstellt - etwas, das unter Denkmalschutz gestellt werden sollte. Das Grundrezept ist überall ähnlich, nur am Käse scheiden sich die Geister. Simon Taxacher, Vierhaubenkoch und Vollbluttiroler, weiht uns ein in die Geheimnisse des perfekten Kaspressknödels in der Brennsuppe.
