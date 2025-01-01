Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 98: Cognac Drinks
10 Min.Ab 6
Es ist absolut nichts gegen Wein, Bier und Champagner zu sagen. Aber manchmal ist ein guter Cocktail einfach spannender. Diesmal haben wir mit Cognac experimentiert, zum Glück hatte ich Verstärkung aus den besten Bars Wiens, Ferenc Haraszti. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Schmecken auch.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm