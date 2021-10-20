Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mutant X

Kammer der Seelen

Kammer der Seelen

Mutant X

Folge 21: Kammer der Seelen

44 Min.Ab 12

Der Mutant namens Tony LaPorta ist in einem Zirkus beschäftigt und will aus diesem flüchten. Mit ihm arbeiten noch viele andere Mutanten dort. Tony berichtet Lexa davon, dass dieser Dominion verfolgt wird. Darüber hinaus heuert Brennan im Zirkus an.

Mutant X

Mutant X

