Mutant X
Folge 19: Das trojanische Pferd
44 Min.Ab 12
Shalimars Freundin verschwindet ganz plötzlich aus einem Nachtclub. NIemand weiß etwas. Er findet gemeinsam mit Lexa heraus, dass der Besitzer des Clubs in der Lage ist Menschen zu klonen. Dann werden auch die beiden entführt.
Genre:Science Fiction, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001