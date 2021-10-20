Mutant X
Folge 2: Der Lohn der Sünde
44 Min.Ab 12
Brennan und Shalimar beobachten die Übergabe einer gefährlichen neuen Waffe. Die Spur führt die beiden in ein Kasino. Das Team muss den Handel mit der Waffe und der enthaltenen Substanz unbedingt verhindern, da bereits Terroristen Interesse zeigen.
Mutant X
