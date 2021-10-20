Mutant X
Folge 10: Das gestohlene Herz
44 Min.Ab 12
Mehrere Mutanten wurden Opfer von skrupellosen Organhädndlern. Lexas Zwillingsbruder Leo, der die Fähigkeit hat, sich in andere Personen zu verwandeln, gerät ins Visier der Gangster, dessen Drahtzieher ein telekinestisch begabter Mutant ist.
Genre:Science Fiction, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001