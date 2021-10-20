Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mutant X

Das gestohlene Herz

FilmRiseStaffel 3Folge 10
Das gestohlene Herz

Mutant X

Folge 10: Das gestohlene Herz

44 Min.Ab 12

Mehrere Mutanten wurden Opfer von skrupellosen Organhädndlern. Lexas Zwillingsbruder Leo, der die Fähigkeit hat, sich in andere Personen zu verwandeln, gerät ins Visier der Gangster, dessen Drahtzieher ein telekinestisch begabter Mutant ist.

