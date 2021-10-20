Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mutant X

Zurück im Leben

FilmRiseStaffel 3Folge 14
Zurück im Leben

Zurück im LebenJetzt kostenlos streamen

Mutant X

Folge 14: Zurück im Leben

44 Min.Ab 12

Das Mutant-X-Team erfährt, dass Mitglieder des Dominion entführt und versteinert worden sind. Der Kidnapper fordert Geld und droht alle zwölf Stunden eine Geisel umzubringen. Als Entführer steht bald fest, dass dieser sich am Dominion rächen will.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Mutant X
FilmRise
Mutant X

Mutant X

Alle 3 Staffeln und Folgen