Mutant X
Folge 20: Die Prophezeiung
44 Min.Ab 12
Brennan erhält einen seltsamen Anruf eines Mutanten, der sich auf der Flucht befindet. Dieser spricht von einer schicksalhaften Prophezeiung, die alles verändern wird. Der Anrufer wird gesucht. Die Suchenden werden attackiert.
Genre:Science Fiction, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001