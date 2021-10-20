Mutant X
Folge 18: Im Inneren des Vulkans
44 Min.Ab 12
Brennan und Jesse werden in einer Bar aus heiterem Himmel von Gangmitgliedern angegriffen. Nachdem ein Schuss abgefeuert wird, ist Jesse schwer verletzt. Eigentlich galt der tödliche Angriff Brennan. Außerdem ist die Kugel mit Sprengstoff versehen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mutant X
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Science Fiction, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001