Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mutant X

Die Saat des Bösen

FilmRiseStaffel 3Folge 4
Die Saat des Bösen

Die Saat des BösenJetzt kostenlos streamen

Mutant X

Folge 4: Die Saat des Bösen

44 Min.Ab 12

Das Team muss einen Serienkiller stoppen, dessen Morde sich mit einem Fall aus der Vergangenheit ähneln. Shalimar bittet ihre Freundin um Hilfe, welche telepathische Fähigkeiten besitzt. Sie vermutet, dass der wahre Mörder Gedanken kontrolliert.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Mutant X
FilmRise
Mutant X

Mutant X

Alle 3 Staffeln und Folgen