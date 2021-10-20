Mutant X
Folge 4: Die Saat des Bösen
44 Min.Ab 12
Das Team muss einen Serienkiller stoppen, dessen Morde sich mit einem Fall aus der Vergangenheit ähneln. Shalimar bittet ihre Freundin um Hilfe, welche telepathische Fähigkeiten besitzt. Sie vermutet, dass der wahre Mörder Gedanken kontrolliert.
Genre:Science Fiction, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001