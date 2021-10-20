Mutant X
Folge 5: Kaltes Herz
44 Min.Ab 12
Lexa wird im Club eine Droge untergeschoben, woraufhin sie aggressiv und bewusstlos wird. Die Nachforschungen ergeben, dass die Droge entwickelt wurde, um die Angriffslust von Mutanten zu kontrollieren, was jedoch tödliche Nebenwirkungen hat.
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001