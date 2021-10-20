Mutant X
Folge 3: Der Parasit
44 Min.Ab 12
Eine Militärbasis wird von einem gefährlichen Parasiten infiziert. Das Team muss ein Gegenmittel finden, denn die Zeit drängt und der kommandierende General will die Basis mitsamt der Soldaten und Wissenschaftler vernichten, um die Seuche zu stoppen.
Mutant X
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Science Fiction, Action
12
