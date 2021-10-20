Mutant X
Folge 9: Der virtuelle Mörder
44 Min.Ab 12
Nachdem Jesse und Brennan ein Computergame gespielt haben, passieren im Versteck des Mutant-X-Teams sonderbare Vorkommnisse. Plötzlich bricht Feuer aus und das Sicherheitssystem erkennt Shalimar und Lexa als Eindringlinge.
Mutant X
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001