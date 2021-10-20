Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mutant X

Die Heuschreckenplage

FilmRiseStaffel 3Folge 8
Die Heuschreckenplage

Die HeuschreckenplageJetzt kostenlos streamen

Mutant X

Folge 8: Die Heuschreckenplage

44 Min.Ab 12

Als Brennan und Shalimar in einen riesigen Schwarm aus Heuschrecken geraten, bringen sie ein Exemplar zu einer Wissenschaftlerin. Diese findet heraus, dass das Insekt genetisch manipuliert wurde und dazu fähig ist, alle Getreidevorräte zu vernichten.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Mutant X
FilmRise
Mutant X

Mutant X

Alle 3 Staffeln und Folgen