Folge 22: Der Schöpfer
44 Min.Ab 12
Lexa wird dort noch einen letzten Auftrag hinsichtlich Mutant X auszuführen müssen. Ihr Dominion-Kontaktmann fordert sie dazu auf. Die Aufgabe besteht darin, Jesse auszuliefern. Alle Mutanten haben angeblich ein Verfallsdatum.
Science Fiction, Action
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001