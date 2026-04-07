My Hero Academia
Folge 17: hopes
23 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12
Lady Nagant schlägt sich auf die Seite der Helden und unterstützt Izuku und Co. im Kampf. Auch Gentle und La Brava setzen ihre Fähigkeiten ein, um die Schurken zu stoppen. An einem anderen Schauplatz versuchen Hawks und die anderen weiterhin, All For One aufzuhalten.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
My Hero Academia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Crunchyroll SA & © Season 3-4: Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project & © Season 4: Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project/ & © Season 3: Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: Crunchyroll SA & © Season 3: VizMediaSwitzerland