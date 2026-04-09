My Hero Academia
Folge 19: I AM HERE
23 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12
Dabi sammelt eine hohe Konzentration an Hitze in seinem Körper an und steht nun kurz vor einer Explosion. Diese würde alles in einem Radius von fünf Kilometern sofort verbrennen. All For One befindet sich derweil auf dem Weg zu Shigaraki und Izuku ...
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Alle Staffeln im Überblick
My Hero Academia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie, Comedy
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4: Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project & © Season 4: Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project/ & © Season 1-2, Season 7: Crunchyroll SA